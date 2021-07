Pallanuoto | Scotti Galletta allenatore e direttore tecnico settore giovanile della Expert Waterpolo Lions

(Di lunedì 26 luglio 2021) NAPOLI – Dal primo settembre Andreasaràdelle categorie giovanili. Un passo in avanti verso l’espansione del vivaio da partesocietà partenopea di. “Nei primi otto mesi di vitasocietà L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Scotti

La Repubblica

Dal primo settembre Andrea Scotti Galletta sarà allenatore e direttore tecnico delle categorie giovanili della Expert Waterpolo Lions. Un passo in avanti verso ...Tokyo 2020 sta per iniziare. Scopriamo insieme chi sono gli atleti che porteranno alta la bandiera tricolore in Giappone ...