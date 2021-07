Pallanuoto | il Posillipo si aggiudica anche il bronzo ai campionati italiani U18

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Ancora un podio per ladel Circolo: ad una settimana esatta dall’argento conquistato dalla formazione Under 20, arriva un altro grande risultato per i ragazzi dell’Under18, vittoriosi nella Finale per il 3° posto con il CC Ortigia, nelle gare che si sono disputate nella piscina di Monterotondo, alle porte di Roma. Sconfitti in Semifinale dalla Pro Recco (diventata Campione d’Italia) i rossoverdi di Gennaro Mattiello hanno subito saputo rialzare la testa, sfoderando una grande prestazione nella sfida valevole per il gradino più basso del podio. Un successo dalla grande spinta emotiva per un gruppo ...