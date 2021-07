Pallamano, Olimpiadi Tokyo: cade la Norvegia, a punteggio pieno Francia e Danimarca (Di lunedì 26 luglio 2021) Seconda giornata di partite nel torneo olimpico di Pallamano maschile, che in quel di Tokyo ha visto scontrarsi le migliori del mondo, definendo le prime gerarchie nella classifica finale. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di quest’oggi. GRUPPO A Due le squadre a punteggio pieno, ma con due vittorie arrivate in maniera totalmente opposta. Buona partita per la Francia, che ha sconfitto 34-29 il Brasile, grazie ad un ultimo quarto d’ora di fuoco, nonostante le dieci reti del sudamericano Leonardo Dutra, mentre la Spagna si è aggiudicata la seconda gara consecutiva di misura, per ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Seconda giornata di partite nel torneo olimpico dimaschile, che in quel diha visto scontrarsi le migliori del mondo, definendo le prime gerarchie nella classifica finale. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di quest’oggi. GRUPPO A Due le squadre a, ma con due vittorie arrivate in maniera totalmente opposta. Buona partita per la, che ha sconfitto 34-29 il Brasile, grazie ad un ultimo quarto d’ora di fuoco, nonostante le dieci reti del sudamericano Leonardo Dutra, mentre la Spagna si è aggiudicata la seconda gara consecutiva di misura, per ...

