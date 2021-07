Palermo | Musumeci | ' grave errore escludere ippodromo Favorita da finanziamenti nazionali'

Advertising

corrmezzogiorno : #Palermo Covid, il governatore Musumeci revoca le “zone rosse” in Sicilia - siciliammare : Pesca, a Palermo l’incontro tra il Sottosegretario Battistoni, Musumeci e Scilla - Emanuel07843020 : @Regione_Sicilia @Musumeci_Staff Dopo quattro ore in fila (avendo prenotato) alla Fiera del Mediterraneo a #Palermo… - infoitinterno : Assalto all’ufficio green pass, e i vaccini di Palermo 'corrono' a 600 all’ora. Musumeci revoca le zone rosse - AgostinoTuzzoli : RT @corrmezzogiorno: #Palermo Musumeci revoca con ordinanza le sette “zone rosse” della Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Musumeci

- 'La Sicilia è strategica anche economicamente, non solo militarmente. Perché non darle un ... Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nellointervenendo alla prima puntata di ...Noi speriamo - ha detto il presidente della Regione Nello- che la Sicilia possaessere dal centro del loro interesse e delle loro politiche di crescita anche in termini economici. L'Isola è ...Palermo, 26 lug. (Adnkronos) - "Una struttura sportiva come l'ippodromo della Favorita di Palermo non può essere valutata dimenticando che dal 1953 su quell'ovale di sabbia sono state scritte tante be ...Palermo 26 luglio 2021 – “Già un mese e mezzo fa mettevamo in guardia il governo regionale e l’opinione pubblica sul buco milionario dei conti della Regione proponendo delle misure alternative che pot ...