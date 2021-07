PalaBadiali | lacrime e ricordi all' inaugurazione della nuova insegna

(Di lunedì 26 luglio 2021) FALCONARA - E' stata una serata di grandi emozioni quella di ieri, domenica 25 luglio, quando è stata svelata ladel Palasport Badiali in cui troneggia l'immagine del campione Gianfranco ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PalaBadiali lacrime

corriereadriatico.it

FALCONARA - E' stata una serata di grandi emozioni quella di ieri, domenica 25 luglio, quando è stata svelata la nuova insegna del Palasport Badiali in cui troneggia l'immagine del campione Gianfranco ...FALCONARA - E' stata una serata di grandi emozioni quella di ieri, domenica 25 luglio, quando è stata svelata la nuova insegna del Palasport Badiali in cui troneggia l'immagine del campione Gianfranco ...FALCONARA - E’ stata una serata di grandi emozioni quella di ieri, domenica 25 luglio, quando è stata svelata la nuova insegna del Palasport Badiali in cui ...