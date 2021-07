Padre Hamel, che ha indicato il “nemico nascosto dietro al nemico visibile” (Di lunedì 26 luglio 2021) Parigi. “La barbarie islamista colpisce tutti i simboli dell’occidente. Padre Hamel è un martire della République, continueremo a celebrare la sua memoria”, ha dichiarato questa mattina il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin, a cinque anni dalla morte atroce di Jacques Hamel, il parroco di 85 anni sgozzato da due giovani jihadisti sull’altare della chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray, in Normandia. Come lo scorso anno, Darmanin ha partecipato alla messa commemorativa che ha avuto luogo nella parrocchia di Padre Hamel, in presenza dell’arcivescovo di Rouen, Mons. Dominique Lebrun, e dei fedeli ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 26 luglio 2021) Parigi. “La barbarie islamista colpisce tutti i simboli dell’occidente.è un martire della République, continueremo a celebrare la sua memoria”, ha dichiarato questa mattina il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin, a cinque anni dalla morte atroce di Jacques, il parroco di 85 anni sgozzato da due giovani jihadisti sull’altare della chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray, in Normandia. Come lo scorso anno, Darmanin ha partecipato alla messa commemorativa che ha avuto luogo nella parrocchia di, in presenza dell’arcivescovo di Rouen, Mons. Dominique Lebrun, e dei fedeli ...

Advertising

ilfoglio_it : Il ricordo Padre Hamel, parroco ucciso cinque anni fa dall’islamismo in Francia. E rimasto devoto alla sua fede fin… - MichelangNasca : RT @Don_Lazzara: Il 26 luglio 2016, veniva barbaramente martirizzato Padre #JacquesHamel nella Chiesa di Saint Étienne-du-Rouvray. Non dime… - catepass : RT @Don_Lazzara: Il 26 luglio 2016, veniva barbaramente martirizzato Padre #JacquesHamel nella Chiesa di Saint Étienne-du-Rouvray. Non dime… - GiovannaCalabr9 : @Don_Lazzara Padre Hamel prega per noi. ???????????? - davidwtz37 : RT @acs_italia: ACS ricorda con affetto Padre Jacques Hamel, barbaramente sgozzato da due estremisti islamici mentre celebrava la Messa il… -