Pace fiscale, come funziona lo stralcio delle cartelle fino a 5mila euro (Di lunedì 26 luglio 2021) Il decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 luglio 2021 ha stabilito le modalità e le date dell’annullamento delle cartelle di importo residuo fino a 5.000 euro affidate all’Agente della riscossione fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 per chi nel 2019 ha guadagnato fino a 30mila euro. È il cosiddetto stralcio delle cartelle disposto dal decreto Sostegni che prevede la cancellazione automatica dei debiti per i contribuenti che ne possiedono i requisiti. La nuova Pace ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) Il decreto attuativo del Ministero dell’Economia eFinanze del 14 luglio 2021 ha stabilito le modalità e le date dell’annullamentodi importo residuoa 5.000affidate all’Agente della riscossione fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 per chi nel 2019 ha guadagnatoa 30mila. È il cosiddettodisposto dal decreto Sostegni che prevede la cancellazione automatica dei debiti per i contribuenti che ne possiedono i requisiti. La nuova...

