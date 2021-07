Ospedale del Mare, 200 mln per il Polo pediatrico. De Luca: Sarà un centro di ricerca di valore europeo (Di lunedì 26 luglio 2021) “L’ipotesi su cui stiamo lavorando riguarda il Santobono, vogliamo creare un Polo pediatrico regionale in aggiunta a questo per candidarlo a diventare un Ircss, un centro di ricerca e fare a Napoli un Polo pediatrico di valore europeo, creando una struttura ex novo e investendo oltre 200 milioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine dell’inaugurazione dell’asilo nido per i dipendenti del Policlinico di NAPOLI. “Pensiamo – ha aggiunto – di fare un investimento importante nel campo della pediatria, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) “L’ipotesi su cui stiamo lavorando riguarda il Santobono, vogliamo creare unregionale in aggiunta a questo per candidarlo a diventare un Ircss, undie fare a Napoli undi, creando una struttura ex novo e investendo oltre 200 milioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Dea margine dell’inaugurazione dell’asilo nido per i dipendenti del Policlinico di NAPOLI. “Pensiamo – ha aggiunto – di fare un investimento importante nel campo della pediatria, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale del Santo Giuliano, arresto cardiaco dopo vaccino/ 'In 3 mesi sarò come nuovo' Santo Giuliano , ex ballerino di Amici di Maria De Filippi , nei giorni scorsi è finito in ospedale in arresto cardiaco dopo la prima dose del vaccino anti " Covid. Lo ha raccontato lui stesso con un video su Instagram: " Per il lavoro che sto svolgendo mi hanno chiesto di fare il vaccino. ...

Covid, l'appello dei medici: 'Sempre più giovani in terapia intensiva, vaccinatevi o sarà l'errore più grande della vostra vita' ...anni non ha ancora ricevuto nemmeno una dose del vaccino: e secondo i medici, nonostante i giovani abbiano un rischio più basso di morire di Covid, sono sempre di più coloro che finiscono in ospedale,...

Donini: "Rilanceremo l’ospedale del Delta" il Resto del Carlino Roma. Ucciso con coltellata arrestato connazionale 26 luglio 2021E' stato arrestato a Genova, il presunto responsabile della morte di un giovane albanese, soccorso nei giorni scorsi a piazza del Gazometro a Roma. Il ragazzo è mor ...

Limbiate: bimbo precipitato dal balcone, si attendono le reazioni alle cure C’è grande apprensione a Limbiate per le sorti del bambino di due anni che sabato mattina è precipitato dal balcone della casa in cui vive con i genitori, ...

