Osaka e Muguruza, secondo sorriso a Tokyo 2020 (Di lunedì 26 luglio 2021) Naomi Osaka, ha scritto Stefanos Tsitsipas su Twitter, "è la cosa migliore che sia capitata al nostro sport in termini di visibilità internazionale. E' una superstar e sta facendo meraviglie per il ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 26 luglio 2021) Naomi, ha scritto Stefanos Tsitsipas su Twitter, "è la cosa migliore che sia capitata al nostro sport in termini di visibilità internazionale. E' una superstar e sta facendo meraviglie per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Osaka Muguruza Tennis: Giorgi agli ottavi Negli ottavi anche la giapponese Naomi Osaka, numero 2 del tabellone (6 - 3 6 - 3 alla svizzera Golubic), la spagnola Garbine Muguruza, testa di serie numero 7 (6 - 3 6 - 0 alla cinese Wang), e la ...

