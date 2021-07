Oppo A93s 5G | in arrivo la versione con Dimensity 700

Advertising

HDblog : OPPO A93s 5G, come A93 ma con il Dimensity 700: prezzo e caratteristiche - gigibeltrame : OPPO A93s 5G, come A93 ma con il Dimensity 700: prezzo e caratteristiche #digilosofia - NoypiGeeks : OPPO A93s 5G: Dimensity 700, 6.5-inch 90Hz, 5000mAh battery - Mobileblogger2 : Oppo A93s 5G annunciato con Dimensity 700 - oppotoday : #Oppo A93s 5G ufficiale: scheda tecnica e prezzo #OPPOA93s5G @oppomobileit ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Oppo A93s

HDblog

5G supporta le reti di nuova generazione e integra un display LCD LTPS da 6,5' , un FHD+ con frequenza di aggiornamento a 90Hz e con un 'foro' laterale in cui trova posto un sensore da 8 ...Sarà svelato ufficialmente il prossimo 9 luglio il nuovo5G , smartphone di fascia media di cui siamo comunque già in grado di svelare tutti i dettagli in anteprima. Lo possiamo considerare a tutti gli effetti una variante del modello A93 5G ...OPPO ha da poco lanciato il nuovo A3S 5G con chipset MediaTek Dimensity 700 e batteria da 5000mAh anche se al momento è un'esclusiva del mercato Cinese e non ...OPPO ha annunciato A93s 5G, uno smartphone che, più che "nuovo" possiamo considerare come un semplice "aggiornamento" dell'attuale A93 5G lanciato ad inizio anno. L'unica novità è rappresentata dal pr ...