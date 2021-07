Onu: Draghi, '3 mld persone al mondo non hanno accesso a regimi alimentari sani' (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "La lotta contro tutte le forme di malnutrizione va di pari passo con la salvaguardia dei regimi alimentari tradizionali e della diversità alimentare. Quasi 3 miliardi di persone in tutto il mondo non hanno accesso a regimi alimentari sani. Nell'Africa subsahariana e nell'Asia meridionale, quasi il 60 per cento della popolazione non può permettersi un'alimentazione sana". A ricordare numeri da brivido è il premier Mario Draghi, intervenendo al Pre-Vertice del Summit sui Sistemi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "La lotta contro tutte le forme di malnutrizione va di pari passo con la salvaguardia deitradizionali e della diversità alimentare. Quasi 3 miliardi diin tutto ilnon. Nell'Africa subsahariana e nell'Asia meridionale, quasi il 60 per cento della popolazione non può permettersi un'alimentazione sana". A ricordare numeri da brivido è il premier Mario, intervenendo al Pre-Vertice del Summit sui Sistemi ...

