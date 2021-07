OnlyFans può inglobare magazine indipendenti? (Di lunedì 26 luglio 2021) Su nss magazine non siamo soliti rompere l’illusione scenica del magazine, parlando di come e perché facciamo i nostri contenuti. Fa un parte del gioco – Supreme docet anche su questo – ma oggi faremo un’eccezione. Lunedì 1° febbraio abbiamo pubblicato la Digital Cover N05 di questo magazine: si chiama BODY ed è un corto girato da Tommaso Ottomano che racconta la relazione con il proprio corpo dei sette protagonisti, filmati prima vestiti e poi nudi. Nella fase di brainstorming creativo, quando le prime idee sul film passano dallo stato gassoso a quello liquido, è venuto a galla quanto avrebbe cambiato il contenuto – e quindi il senso ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 luglio 2021) Su nssnon siamo soliti rompere l’illusione scenica del, parlando di come e perché facciamo i nostri contenuti. Fa un parte del gioco – Supreme docet anche su questo – ma oggi faremo un’eccezione. Lunedì 1° febbraio abbiamo pubblicato la Digital Cover N05 di questo: si chiama BODY ed è un corto girato da Tommaso Ottomano che racconta la relazione con il proprio corpo dei sette protagonisti, filmati prima vestiti e poi nudi. Nella fase di brainstorming creativo, quando le prime idee sul film passano dallo stato gassoso a quello liquido, è venuto a galla quanto avrebbe cambiato il contenuto – e quindi il senso ...

Ultime Notizie dalla rete : OnlyFans può Introduzione ( 2021 ) OnlyFans : come funziona ? quando si guadagna? intervista ad alcune ragazza della piattaforma Esperti digitali hanno detto alla BBC che l'intelligenza artificiale può essere inaffidabile per il porno e OnlyFans ha bisogno di più moderatori umani poiché i contenuti espliciti sono più ...

I 'Ferragnez', il DDL Zan e il nuovo ruolo degli influencer: gli impatti socio - economici ... provocando subito un rialzo del 14% del titolo, c'è tutta un'economia che può ancora emergere. ... I servizi in abbonamento OnlyFans e Patreon, dove i fan pagano i creator per accedere a contenuti ...

