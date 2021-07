Omicidio Cerciello | vedova | ‘due anni senza Mario | giorni troppo lunghi e dolorosi’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – (di Assunta Cassiano e Daniele Dell’Aglio) “Sono passati due, manca da più di settecentoe dolorosi. Ma mio maritoè con me sempre, è presente in tutto quello che mi sono trovata a vivere e ad affrontaredi lui, è in ogni istante. E’ lui che mi dà la forza, perchéaveva una gran voglia di vivere”. Cosi’ Rosa Maria Esilio,del vicebrigadiere dei carabinieriRega, ricorda in un’intervista all’Adnkronos il marito ucciso con undici ...