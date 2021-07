Omceo Roma | contrari in piazza sono una minoranza che urla

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 luglio 2021)– “Fortunatamente si tratta solo di una, di gente che non ha capito che potrebbe ritrovarsi in una situazione sanitaria grave, che non ha ancora capito che il Covid è una cosa molto seria che ha provocato migliaia e migliaia di morti”. Risponde così il presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio Magi, in merito alle manifestazioni che sisvolte in tutta Italia per dire ‘no’ all’obbligo del Green pass. In migliaiascesi inper manifestare contro quella che definiscono una ‘dittatura’, con tanto di paragoni al nazismo. Le proteste si ...