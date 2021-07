Olimpiadi: Vezzali, 'esperienza importante a Tokyo come rappresentante governo' (Di lunedì 26 luglio 2021) Tokyo, 26 lug. (Adnkronos) - "E' stata una'esperienza olimpica molto importante in veste di sottosegretaria. A dimostrazione dell'attenzione che il governo presta nei confronti dello sport, che ha un grandissimo valore educativo, e attraverso i Giochi Olimpici possono essere lanciati dei messaggi molto importanti". Sono le parole della sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali da Casa Italia a Tokyo. "Sono stata emozionatissima nel seguire quante più gare possibili dei nostri atleti e ad essere vicina alle Federazioni che rappresentano il punto di riferimento per tutte le associazioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021), 26 lug. (Adnkronos) - "E' stata una'olimpica moltoin veste di sottosegretaria. A dimostrazione dell'attenzione che ilpresta nei confronti dello sport, che ha un grandissimo valore educativo, e attraverso i Giochi Olimpici possono essere lanciati dei messaggi molto importanti". Sono le parole della sottosegretaria allo sport Valentinada Casa Italia a. "Sono stata emozionatissima nel seguire quante più gare possibili dei nostri atleti e ad essere vicina alle Federazioni che rappresentano il punto di riferimento per tutte le associazioni ...

