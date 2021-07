Olimpiadi Tokyo, risultati e medaglie di oggi (26 luglio): Italia sul podio nel nuoto e nello skeet! (Di lunedì 26 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono iniziate: oggi, lunedì 26 luglio, si assegnano altri 21 dei 339 titoli in palio. Il primo titolo di giornata è della Norvegia nel triathlon, ma arriveranno medaglie da scherma, tiro a volo, tiro con l’arco, judo, taekwondo, ginnastica artistica, canoa slalom, mountain bike, tuffi, skateboard, nuoto, tennistavolo e sollevamento pesi. Triathlon, individuale maschile 1 Kristian Blummenfelt (Norvegia) 2 Alex Yee (Gran Bretagna) 3 Hayden Wilde (Nuova Zelanda) nuoto, 100 farfalla femminili 1 Margaret Macneil (Canada) 2 Zhang Yufei (Cina) 3 Emma ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Ledi2021 sono iniziate:, lunedì 26, si assegnano altri 21 dei 339 titoli in palio. Il primo titolo di giornata è della Norvegia nel triathlon, ma arriverannoda scherma, tiro a volo, tiro con l’arco, judo, taekwondo, ginnastica artistica, canoa slalom, mountain bike, tuffi, skateboard,, tennistavolo e sollevamento pesi. Triathlon, individuale maschile 1 Kristian Blummenfelt (Norvegia) 2 Alex Yee (Gran Bretagna) 3 Hayden Wilde (Nuova Zelanda), 100 farfalla femminili 1 Margaret Macneil (Canada) 2 Zhang Yufei (Cina) 3 Emma ...

Advertising

Pontifex_it : In questo tempo di pandemia, le Olimpiadi di Tokyo siano un segno di speranza, un segno di fratellanza universale a… - sbonaccini : Solo applausi per le parole di Vito Dell’Aquila, prima medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi di Tokyo ???? - Eurosport_IT : BIS PER ELISA! ???? Seconda medaglia di bronzo alle Olimpiadi per la nostra Longo Borghini ??????????? ???? Rio 2016 ???? T… - zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Garozzo affronta Lefort ai quarti eliminati agli ottavi Foconi e Cassarà f… - Eurosport_IT : Avanza il nostro Daniele Garozzo! ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Fencing | #Garozzo -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo Diana Bacosi ha vinto la medaglia d'argento nello skeet L'atleta italiana Diana Bacosi ha vinto la medaglia d'oro nella disciplina dello skeet " una specialità del tiro a volo " alle Olimpiadi in corso a Tokyo. Bacosi, che ha 38 anni, aveva vinto l'oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. La medaglia d'oro è stata vinta dalla statunitense Amber English mentre il bronzo è ...

Bacosi d'argento a Tokyo2020, oro e record per English ...non riesce a bissare l'oro di 5 anni fa a Rio e conquista l'argento nello skeet femminile a Tokyo ...perde il testa a testa con la statunitense ma porta a casa l'ottava medaglia di queste Olimpiadi per ...

Tokyo 2020: tutte le medaglie azzurre, da Luigi Samele alla 4x100 sl di nuoto. FOTO Sky Tg24 Olimpiadi, nuoto: Italia, argento nella staffetta 4x100 stile libero a Tokyo 2020 La staffetta 4x100 stile libero sale sul podio olimpico per la prima volta, con l'argento ottenuto dal quartetto formato da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo. E' la sec ...

Scherma, Olimpiadi Tokyo: Ka Long Cheung annichilisce Alessio Foconi. Azzurro eliminato agli ottavi Delusione per Alessio Foconi che deve alzare bandiera bianca di fronte al rappresentate di Hong Kong, Ka Long Cheung che vince l'assalto degli ottavi del fioretto maschile delle Olimpiadi di Tokyo. Un ...

L'atleta italiana Diana Bacosi ha vinto la medaglia d'oro nella disciplina dello skeet " una specialità del tiro a volo " allein corso a. Bacosi, che ha 38 anni, aveva vinto l'oro alledi Rio de Janeiro del 2016. La medaglia d'oro è stata vinta dalla statunitense Amber English mentre il bronzo è ......non riesce a bissare l'oro di 5 anni fa a Rio e conquista l'argento nello skeet femminile a...perde il testa a testa con la statunitense ma porta a casa l'ottava medaglia di questeper ...La staffetta 4x100 stile libero sale sul podio olimpico per la prima volta, con l'argento ottenuto dal quartetto formato da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo. E' la sec ...Delusione per Alessio Foconi che deve alzare bandiera bianca di fronte al rappresentate di Hong Kong, Ka Long Cheung che vince l'assalto degli ottavi del fioretto maschile delle Olimpiadi di Tokyo. Un ...