Olimpiadi Tokyo: Italia, bene le medaglie, ma ci sono anche i flop (Di lunedì 26 luglio 2021) La scherma è sempre stata una disciplina che ha dato all'Italia una messe di medaglie olimpiche. Il fioretto femminile, in particolare, con la Vezzali, la D'Errico, la Trillini, in passato ha visto le azzurre sempre e più volte sul podio. Finora senza medaglie, speriamo nella specialità a squadre L'articolo proviene da Firenze Post.

Pontifex_it : In questo tempo di pandemia, le Olimpiadi di Tokyo siano un segno di speranza, un segno di fratellanza universale a… - sbonaccini : Solo applausi per le parole di Vito Dell’Aquila, prima medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi di Tokyo ???? - Eurosport_IT : BIS PER ELISA! ???? Seconda medaglia di bronzo alle Olimpiadi per la nostra Longo Borghini ??????????? ???? Rio 2016 ???? T… - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Questa volta la rimonta è solo sfiorata per Lorenzo Sonego ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #tennis | #Sonego h… - infoitinterno : Olimpiadi, nuoto: Italia, argento nella staffetta 4x100 stile libero a Tokyo 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo Diana Bacosi ha vinto la medaglia d'argento nello skeet L'atleta italiana Diana Bacosi ha vinto la medaglia d'oro nella disciplina dello skeet " una specialità del tiro a volo " alle Olimpiadi in corso a Tokyo. Bacosi, che ha 38 anni, aveva vinto l'oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. La medaglia d'oro è stata vinta dalla statunitense Amber English mentre il bronzo è ...

Bacosi d'argento a Tokyo2020, oro e record per English ...non riesce a bissare l'oro di 5 anni fa a Rio e conquista l'argento nello skeet femminile a Tokyo ...perde il testa a testa con la statunitense ma porta a casa l'ottava medaglia di queste Olimpiadi per ...

Tokyo 2020: tutte le medaglie azzurre, da Luigi Samele alla 4x100 sl di nuoto. FOTO Sky Tg24 Scherma, Olimpiadi Tokyo: Ka Long Cheung annichilisce Alessio Foconi. Azzurro eliminato agli ottavi Delusione per Alessio Foconi che deve alzare bandiera bianca di fronte al rappresentate di Hong Kong, Ka Long Cheung che vince l'assalto degli ottavi del fioretto maschile delle Olimpiadi di Tokyo. Un ...

Basket 3x3 oggi, Olimpiadi Tokyo: orari partite Italia con Giappone e USA, tv, programma, streaming ITALIA BASKET 3×3 OLIMPIADI TOKYO: PROGRAMMA. LUNEDÌ 26 LUGLIO. Ore 7:25 Italia-Giappone. Ore 10:55 Italia-Stati Uniti. ITALIA BASKET 3×3 OLIMPIADI TOKYO: TV E STREAMING. DIRETTA TV – Rai2 (ove possib ...

