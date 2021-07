Olimpiadi Tokyo: diretta tv e italiani in gara di martedì 27 luglio (Di lunedì 26 luglio 2021) A voi il programma televisivo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 di martedì 27 luglio 2021. Orari e sport degli italiani in gara con relative possibilità di medaglia. Ricordiamo che i Giochi saranno trasmessi in chiaro su Rai2 con un pacchetto di 200 ore, mentre Eurosport le trasmette integralmente. La programmazione prevede Go Tokyo alle 0,30; diretta gare e Tg Olimpico dalle 1,30. Poi alle 16 la rubrica Record e alle 17,15/18,05 il meglio della giornata. Alle 21,05 infine Il Circolo degli Anelli condotto da Alessandra De Stefano. Programma gare 27 ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 26 luglio 2021) A voi il programma televisivo delledi2020 di272021. Orari e sport degliincon relative possibilità di medaglia. Ricordiamo che i Giochi saranno trasmessi in chiaro su Rai2 con un pacchetto di 200 ore, mentre Eurosport le trasmette integralmente. La programmazione prevede Goalle 0,30;gare e Tg Olimpico dalle 1,30. Poi alle 16 la rubrica Record e alle 17,15/18,05 il meglio della giornata. Alle 21,05 infine Il Circolo degli Anelli condotto da Alessandra De Stefano. Programma gare 27 ...

