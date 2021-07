Olimpiadi Tokyo: Basile, Garozzo e Bacosi. Il giorno degli olimpionici di Rio che cedono lo scettro (Di lunedì 26 luglio 2021) L’Italia ha chiuso la terza giornata delle Olimpiadi di Tokyo 2021 con 4 nuove medaglie: gli argenti di Diana Bacosi nello skeet (tiro a volo), di Daniele Garozzo nel fioretto (scherma) e della 4×100 sl maschile nel nuoto; il bronzo di Nicolò Martinenghi nei 100 rana (sempre nel nuoto). Purtroppo il tanto agognato oro non è arrivato e l’unico titolo finora conquistato da un azzurro è quello di Vito Dell’Aquila nel taekwondo (categoria 58 kg). Questo lunedì 26 luglio era il giorno dei Campioni Olimpici di Rio 2016, visto che ben tre trionfatori di cinque anni fa erano impegnati nelle rispettive gare. ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) L’Italia ha chiuso la terza giornata delledi2021 con 4 nuove medaglie: gli argenti di Diananello skeet (tiro a volo), di Danielenel fioretto (scherma) e della 4×100 sl maschile nel nuoto; il bronzo di Nicolò Martinenghi nei 100 rana (sempre nel nuoto). Purtroppo il tanto agognato oro non è arrivato e l’unico titolo finora conquistato da un azzurro è quello di Vito Dell’Aquila nel taekwondo (categoria 58 kg). Questo lunedì 26 luglio era ildei Campioni Olimpici di Rio 2016, visto che ben tre trionfatori di cinque anni fa erano impegnati nelle rispettive gare. ...

