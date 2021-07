Olimpiadi Tokyo 2021, prossima partita Italia basket: data, orario e calendario (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo 17 anni di assenza, l’Italia di basket torna alle Olimpiadi. Saranno 12 le nazionali che prenderanno parte al torneo dei Giochi Olimpici, con gli azzurri che sono stati inseriti nel Gruppo B e che dovranno affrontare la Germania, l’Australia e la Nigeria. Olimpiadi Tokyo 2021: quando c’è la prossima partita Italia basket Esordio con tanto di vittoria per la nazionale di Sacchetti che è riuscita ad avere la meglio in rimonta sulla Germania, con un punteggio di 92 su 82. Il prossimo match dell’Italia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo 17 anni di assenza, l’ditorna alle. Saranno 12 le nazionali che prenderanno parte al torneo dei Giochi Olimpici, con gli azzurri che sono stati inseriti nel Gruppo B e che dovranno affrontare la Germania, l’Australia e la Nigeria.: quando c’è laEsordio con tanto di vittoria per la nazionale di Sacchetti che è riuscita ad avere la meglio in rimonta sulla Germania, con un punteggio di 92 su 82. Il prossimo match dell’...

Advertising

Pontifex_it : In questo tempo di pandemia, le Olimpiadi di Tokyo siano un segno di speranza, un segno di fratellanza universale a… - sbonaccini : Solo applausi per le parole di Vito Dell’Aquila, prima medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi di Tokyo ???? - Eurosport_IT : BIS PER ELISA! ???? Seconda medaglia di bronzo alle Olimpiadi per la nostra Longo Borghini ??????????? ???? Rio 2016 ???? T… - Arnaldogreco : RT @giuliopasserini: Michael Phelps parla della sua depressione: 'Bisogna avere la forza di ammettere la propria vulnerabilità, non siamo p… - sportface2016 : #Tokyo2020 #Basketball: super #Doncic realizza 48 punti contro l'Argentina -