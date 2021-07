Olimpiadi Tokyo 2021, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali martedì 27 luglio (Di lunedì 26 luglio 2021) Giornata da carte a sorpresa per l’Italia, ma anche con un asso importante da sfruttare nel canottaggio. Andiamo a scoprire cosa ci attende martedì 27 luglio alle Olimpiadi di Tokyo. speranze DI medaglia ITALIA MARTEDI’ 27 luglio NUOTO Thomas Ceccon è entrato in una nuova dimensione in questa Olimpiade. Oltre ad essersi rivelato utilissimo nel quartetto capace di arpionare l’argento nella 4×100 sl, si è ben messo in luce anche negli amati 100 dorso, qualificandosi in finale con il 4° tempo. Se l’americano Ryan Murphy ed il russo Kliment Kolesnikov appaiono in pole per la ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Giornata da carte a sorpresa per l’Italia, ma anche con un asso importante da sfruttare nel canottaggio. Andiamo a scoprire cosa ci attende27allediDIITALIA MARTEDI’ 27NUOTO Thomas Ceccon è entrato in una nuova dimensione in questa Olimpiade. Oltre ad essersi rivelato utilissimo nel quartetto capace di arpionare l’argento nella 4×100 sl, si è ben messo in luce anche negli amati 100 dorso, qualificandosi in finale con il 4° tempo. Se l’americano Ryan Murphy ed il russo Kliment Kolesnikov appaiono in pole per la ...

