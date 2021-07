Olimpiadi: Tokyo 2020, 16 nuovi casi di covid legati ai Giochi (Di lunedì 26 luglio 2021) Tokyo, 26 lug. (Adnkronos) - Gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno segnalato 16 nuovi casi di covid-19 legati ai Giochi. Il comitato organizzatore ha dichiarato nel suo aggiornamento che tre atleti erano tra quelli risultati positivi. Gli organizzatori non hanno dichiarato quali atleti sono stati colpiti, ma hanno affermato che non erano residenti in Giappone. Gli ultimi numeri portano il totale dei test covid-19 positivi legati alle Olimpiadi dal 1 luglio a 148. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021), 26 lug. (Adnkronos) - Gli organizzatori delledihanno segnalato 16di-19ai. Il comitato organizzatore ha dichiarato nel suo aggiornamento che tre atleti erano tra quelli risultati positivi. Gli organizzatori non hanno dichiarato quali atleti sono stati colpiti, ma hanno affermato che non erano residenti in Giappone. Gli ultimi numeri portano il totale dei test-19 positivialledal 1 luglio a 148.

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo L'Italia ha vinto due medaglie nel nuoto ...notte tra domenica e lunedì l'Italia ha vinto due medaglie nel nuoto ai Giochi Olimpici di Tokyo: ... Dove vedere le Olimpiadi in diretta L'intero programma giornaliero si può seguire in diretta soltanto ...

Risultati Scherma/ Olimpiadi Tokyo 2020 dirette live: sciabola donne, fioretto uomini DIRETTA SCHERMA OLIMPIADI TOKYO 2020: LE ULTIME GARE INDIVIDUALI Anche oggi, lunedì 26 luglio 2021 siamo al Makuhari Messe per i risultati della scherma alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : con oggi infatti daremo il via ...

Tokyo 2020: tutte le medaglie azzurre, da Luigi Samele a alla 4x100 sl di nuoto. FOTO Sky Tg24 Olimpiadi: Tokyo 2020, 16 nuovi casi di covid legati ai Giochi Tokyo, 26 lug. Gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno segnalato 16 nuovi casi di Covid-19 legati ai Giochi. Il comitato organizzatore ha dichiarato nel suo aggiornamento che tre atleti ...

Tokyo 2020, non si esclude la cancellazione dei Giochi Olimpici Tokyo 2020 potrebbe anche non svolgersi: ecco le ultime notizie che arrivano dal Paese asiatico. Il responsabile del comitato organizzatore di Tokyo 2020 non ha escluso una cancellazione dell'ultimo m ...

