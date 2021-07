Olimpiadi Tokio 2020, Daniele Garozzo conquista l’argento nel fioretto maschile: tutte le curiosità [FOTO] (Di lunedì 26 luglio 2021) Di aver un notevole talento nella sua specialità sportiva, lo aveva dimostrato vincendo l’oro durante le ultime Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016. Daniele Garozzo, aveva dimostrato di essere il più forte in assoluto nel fioretto maschile. Tra le tante medaglie vinte nel corso della sua carriera, c’è anche un oro nell’individuale agli Europei … L'articolo Olimpiadi Tokio 2020, Daniele Garozzo conquista l’argento nel fioretto maschile: ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 26 luglio 2021) Di aver un notevole talento nella sua specialità sportiva, lo aveva dimostrato vincendo l’oro durante le ultimedi Rio de Janeiro nel 2016., aveva dimostrato di essere il più forte in assoluto nel. Tra le tante medaglie vinte nel corso della sua carriera, c’è anche un oro nell’individuale agli Europei … L'articolonel: ...

Advertising

infoitsport : Tom Pidcock vince la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokio - AndreaMarano11 : RT @vignettisti: Ieri intanto a #Tokio, con il rinvio di un anno si sono iniziate le #Olimpiadi Così Fabio Fina #OlimpiadeTokyo2020 #vig… - andreastoolbox : Olimpiadi di Tokio. A rischio alcune gare per l'arrivo di Nepartek « 3B Meteo - sabbiamare01 : @danielegenito quindi, se non l'azzera, il GreenPass si basa sul NULLA. Potevai partire per Tokio, le olimpiadi di… - opentoscana : @regionetoscana dedica una pagina con le schede complete dei partecipanti toscani alle #Olimpiadi di #Tokyo 2020->… -