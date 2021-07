Olimpiadi: tennis, Musetti-Sonego fuori agli ottavi (Di lunedì 26 luglio 2021) Tokyo, 26 lug. - (Adnkronos) - Termina agli ottavi di finale l'avventura di Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego nel torneo di doppio ai giochi olimpici di Tokyo. Gli azzurri cedono ai croati Nikola Mektic e Mate Pavic, numeri uno del seeding, con il punteggio di 7-5, 6-7 (5-7), 10-7. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Tokyo, 26 lug. - (Adnkronos) - Terminadi finale l'avventura di Lorenzoe Lorenzonel torneo di doppio ai giochi olimpici di Tokyo. Gli azzurri cedono ai croati Nikola Mektic e Mate Pavic, numeri uno del seeding, con il punteggio di 7-5, 6-7 (5-7), 10-7.

Advertising

sportface2016 : +++#Tennis, Matteo #Berrettini non andrà alle Olimpiadi di #Tokyo2020 per un infortunio muscolare+++ - InteBNLdItalia : ?? Brutte notizie per Berrettini che per un infortunio muscolare è costretto a rinunciare ai Giochi Olimpici di… - Coninews : Infortunio muscolare e niente Olimpiadi per Matteo #Berrettini. Dopo lo storico exploit nel torneo di Wimbledon il… - TV7Benevento : Olimpiadi: tennis, Musetti-Sonego fuori agli ottavi... - OA_Sport : Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego chiudono i loro Giochi Olimpici con un ko al super tie-break con Nikola Mektic e M… -