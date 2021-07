Olimpiadi: tennis, Djokovic avanza agli ottavi (Di lunedì 26 luglio 2021) Tokyo, 26 lug. – (Adnkronos) – Novak Djokovic avanza senza particolari problemi al terzo turno del torneo olimpico. Il serbo ha superato con il punteggio di 6-4, 6-3 il tedesco Jan-Lennard Struff e ora il numero uno del mondo se la vedrà con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) Tokyo, 26 lug. – (Adnkronos) – Novaksenza particolari problemi al terzo turno del torneo olimpico. Il serbo ha superato con il punteggio di 6-4, 6-3 il tedesco Jan-Lennard Struff e ora il numero uno del mondo se la vedrà con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Eurosport_IT : A TESTA ALTA! ?????? Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego hanno lottato sino all'ultimo contro i numeri 1 del mondo ??????… - InteBNLdItalia : ?? Brutte notizie per Berrettini che per un infortunio muscolare è costretto a rinunciare ai Giochi Olimpici di… - TV7Benevento : Olimpiadi: tennis, Djokovic avanza agli ottavi... - CiaoArthurChen : [260721|???] #ChenFeiyu per Anta -Sport preferito: basket -Passa una o due ore in palestra se non c'è niente da fare… - thepassworduni : Per questa occasione, la nostra redattrice @emmesessa ha intervistato l'atleta torinese #Sonego, parlando dei suoi… -