Olimpiadi: scherma, Garozzo in finale per l'oro nel fioretto, medaglia sicura Italia (Di lunedì 26 luglio 2021) Tokyo, 26 lug. (Adnkronos) - Daniele Garozzo approda in finale al torneo olimpico di fioretto maschile ai Giochi di Tokyo 2020. Il siciliano si è imposto in semifinale sul giapponese Takashiro Shikine con il punteggio di 15-9 e si giocherà l'oro dopo quello di Rio 2016. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Tokyo, 26 lug. (Adnkronos) - Danieleapproda inal torneo olimpico dimaschile ai Giochi di Tokyo 2020. Il siciliano si è imposto in semisul giapponese Takashiro Shikine con il punteggio di 15-9 e si giocherà l'oro dopo quello di Rio 2016.

