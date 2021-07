Olimpiadi | pagelle Italia 26 luglio | la comparsata delle sciabolatrici Simone Alessio delusione del giorno

(Di lunedì 26 luglio 2021)TOKYO 26Nazionalesoftball, 6,5: hanno chiuso l’Olimpiade al sesto posto e senza vittorie, ma senza mai sfigurare. Il livello di questo sport al di fuori dei confini europei è decisamente più elevato. La maggior parteazzurre sono giovani e avrebbero bisogno di fare ancora più esperienza contro certe avversarie. Peccato che il softball non farà parte del programma olimpico a Parigi 2024. Comunque brave a qualificarsi 17 anni dopo Atene 2004. Irma Testa, 8: dopo una prima ripresa assegnata inspiegabilmente all’avversaria, si scatena e non ...

PAGELLE ITALIA OLIMPIADI TOKYO 26 LUGLIO Nazionale Italia softball, 6,5: hanno chiuso l'Olimpiade al sesto posto e senza vittorie, ma senza mai sfigurare. Il livello di questo sport al di fuori dei c ...Annemiek van Vleuten, voto 8: ci ha provato in tutti i modi, soprattutto ci ha sperato, ma è solamente argento. Anna Kiesenhofer, voto 10: la gara della vita, quei miracoli olimpici che accadono veram ...