Olimpiadi | nuoto | Pilato torna in Italia e niente staffette | Martinenghi verso la mixed mista

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tokyo, 26 lug. (Adnkronos) - Benedettadomani rientrerà in. La ranista azzurra ascerà ledi Tokyo 2020, a quanto apprende l'Adnkronos, dopo la delusione per la mancata qualificazione, con tanto di squalifica nei 100 metri rana. Sfuma anche la teorica possibilità per la giovane pugliese di prendere parte alla staffetta, dove sarà schierata Arianna Castiglioni, attuale primatistana. Inoltre, a quanto si apprende, molto probabilmente la medaglia di bronzo nei 100 rana maschili, Nicolòfarà parte della staffetta...

La squalifica ieri, il ritorno a casa oggi (o domani). Per Benedetta Pilato, primatista mondiale nei 50 rana, queste Olimpiadi in terra giapponese sono state quasi un incubo. In batteria nei ...