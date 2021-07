Olimpiadi, niente staffetta per Pilato: domani torna in Italia (Di lunedì 26 luglio 2021) TOKYO (Giappone) - Si conclude in anticipo l'avventura olimpica di Benedetta Pilato a Tokyo 2020. La nuotatrice azzurra - record del mondo agli Europei nei 50 rana - prenderà il volo per l'Italia ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 luglio 2021) TOKYO (Giappone) - Si conclude in anticipo l'avventura olimpica di Benedettaa Tokyo 2020. La nuotatrice azzurra - record del mondo agli Europei nei 50 rana - prenderà il volo per l'...

rubio_chef : Le Olimpiadi oltre alle tante belle cose, servono a ricordarci che non c’è niente di peggio al mondo di Israele e d… - IlContiAndrea : Niente Olimpiadi #Tokyo2020 per #Berrettini a causa di un “risentimento muscolare' che lo terrà bloccato per 15 gio… - Coninews : Infortunio muscolare e niente Olimpiadi per Matteo #Berrettini. Dopo lo storico exploit nel torneo di Wimbledon il… - lyra_col : Domani ho un esame, so poco e niente senza aver mai ripetuto ma questo non mi impedisce di mettermi a guardare le O… - framale : RT @Vmvoony: Federica Pellegrini ha fatto una carriera pazzesca tra olimpiadi, mondiali, europei e record del mondo. È ingiusto creare tutt… -

Tennis, Olimpiadi Tokyo: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si arrendono al super tie-break a Nikola Mektic e Mate Pavic Ci hanno provato strenuamente, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. I due tennisti italiani vedono i loro Giochi Olimpici di Tokyo chiudersi già quest'oggi: dopo i ko in singolare arriva anche la più che ...

