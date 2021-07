Olimpiadi, l'Italia del softball saluta con una sconfitta: ko col Canada (Di lunedì 26 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) - Ancora una sconfitta per l'Italia del softball , che saluta Tokyo senza neanche un successo. Nell'ultimo match del girone le azzurre, già eliminate, sono state sconfitte 8 - 1 dal ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) - Ancora unaper l'del, cheTokyo senza neanche un successo. Nell'ultimo match del girone le azzurre, già eliminate, sono state sconfitte 8 - 1 dal ...

