Olimpiadi | Italia | meno ori di Rio | Londra e Pechino dopo 3 giorni Lo spettro di Barcellona 1992

1 oro, 4 argenti e 4 bronzi è il bottino dell'Italia dopo i primi tre giorni delle Olimpiadi di Tokyo 2020: buono, di sicuro non esaltante. Spicca, in particolare, un confronto negativo con le ultime tre edizioni in termini di vittorie. A Rio 2016 il Bel Paese era partito fortissimo, con ben tre affermazioni in tre giorni: a coprirsi il capo di alloro furono Fabio Basile (judo), Daniele Garozzo (scherma) e Niccolò Campriani (tiro a segno). Curioso notare come Basile e Garozzo fossero in gara anche quest'oggi: il primo è stato eliminato al primo incontro della categoria -73 kg, il secondo ha sfiorato il bis ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Italia Da Ashleigh Barty al Dream Team, quanti flop nei primi giorni di Tokyo 2020 APPROFONDIMENTI SPORT Tokyo 2020, altre tre medaglie per l'Italia SPORT Garozzo argento nel fioretto OLIMPIADI Benedetta Pilato torna in Italia dopo la squalifica I primi grandi flop Si parte dal ...

Ferrero, 12esimo Rapporto di Sostenibilità Read More Sport Tokyo 2020 nuoto, la 4 x 100 sl è d'argento: staffetta nella storia 26 Luglio 2021 L'Italia conquista l'argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la staffetta 4x100 stile libero ...

Tokyo 2020: tutte le medaglie azzurre, da Luigi Samele a Daniele Garozzo. FOTO Sky Tg24 Daniele Garozzo: "Un argento amaro, duro da digerire" Non è ancora finita, per l'Italia del fioretto: ai Giochi giapponesi il nostro ... Pensiero condiviso anche dal presidente della Federscherma, Paolo Azzi: "I primi risultati di queste Olimpiadi ...

Olimpiadi: Garozzo, ‘molto amareggiato per argento, ora dobbiamo vincere a squadra’ (2) (Adnkronos) – A complicare la finale del siciliano un problema al polpaccio che, sportivamente, ha minimizzato. “Solo crampi che mi hanno creato qualche preoccupazione di troppo, ma non ho perso la fi ...

