Olimpiadi | Italia ko con il Giappone nel basket 3x3

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Italia Tokyo2020, Italia sconfitta dal Giappone nel basket 3x3 TOKYO (GIAPPONE) - Inizia con un ko la giornata dell' Italia del basket 3x3 alle Olimpiadi. Le italiane hanno perso 22 - 10 contro il Giappone trascinato da Mawuli, top scorer con 8 punti. Per l'Italia 4 punti di Consolini, 3 di D'Alie, 2 di Filippi e 1 ...

Nuoto azzurro da leggenda: storico argento nella staffetta, Martinenghi bronzo nella rana: Storico risultato per il nuoto, nella 4 100 stile libero, e altre due medaglie con il bronzo di Nicolò Martinenghi. Salgono a sette le medaglie per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Con 3'10'11 Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo non solo conquistano per la prima volta la staffetta veloce dietro alla squadra ...

Tokyo 2020: tutte le medaglie azzurre, da Luigi Samele alla 4x100 sl di nuoto. FOTO Sky Tg24 Olimpiadi, nuoto: Italia, argento nella staffetta 4x100 stile libero a Tokyo 2020 La staffetta 4x100 stile libero sale sul podio olimpico per la prima volta, con l'argento ottenuto dal quartetto formato da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo. E' la sec ...

Tokyo 2020: mamma Diana e i ragazzi della piscina, l'Italia è d'argento Una medaglia nella staffetta 4×100 non era mai arrivata per l’Italia. Fra tutte le staffette alle Olimpiadi se ne ricordava solo una, quella della 4×200 ad Atene 2004, con una generazione di fenomeni ...

