Olimpiadi | il medagliere dei Giochi di Tokyo dopo la terza giornata

Roma, 26 lug. - (Adnkronos) - Il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo dopo la terza giornata: 1) Giappone 8 ori, 2 argenti 3 bronzi; 2) Stati Uniti 7, 3, 4; 3) Cina 6, 5, 7; 4) Russia (Roc) 4, 5, 3; 5) Gran Bretagna 3, 3, 1; 6) Corea del Sud 3, 0, 4; 7) Australia 2, 1, 3; 8) Kosovo 2, 0, 0; 9) Italia 1, 4, 4; Francia 1, 2, 2.

