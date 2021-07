Olimpiadi di Tokyo, tiro a volo: Diana Bacosi vince la medaglia d’argento nello skeet (Di lunedì 26 luglio 2021) L’azzurra Diana Bacosi conquista la medaglia d’argento nello skeet ai Giochi di Tokyo 2020. La tiratrice 38enne è stata battuta nella sfida finale per 56-55 dall’americana Amber English, medaglia d’oro. Bronzo alla cinese Meng Wei. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) L’azzurraconquista laai Giochi di2020. La tiratrice 38enne è stata battuta nella sfida finale per 56-55 dall’americana Amber English,d’oro. Bronzo alla cinese Meng Wei. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

