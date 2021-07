Olimpiadi di Tokyo, Odette vince il bronzo: Talenti e Montesacro in festa per la campionessa (Di lunedì 26 luglio 2021) Odette Giuffrida: è lei la 26enne che ha vinto la medaglia di bronzo, domenica, alle Olimpiadi di Tokyo e che ha reso il suo quartiere – Montesacro – pieno di gioia e orgoglio. Ambiva all’oro ma Odette è giovane e il podio olimpico se l’è conquistato comunque nella categoria -52 di Judo. Montesacro celebra così l’impresa di Odette, campionessa nata sul tatami della palestra di Talenti la prima volta all’età di sei anni. Di strada ne ha fatta ma lei al suo Talenti Sporting Club resterà sempre legata, così ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 luglio 2021)Giuffrida: è lei la 26enne che ha vinto la medaglia di, domenica, alledie che ha reso il suo quartiere –– pieno di gioia e orgoglio. Ambiva all’oro maè giovane e il podio olimpico se l’è conquistato comunque nella categoria -52 di Judo.celebra così l’impresa dinata sul tatami della palestra dila prima volta all’età di sei anni. Di strada ne ha fatta ma lei al suoSporting Club resterà sempre legata, così ...

Advertising

Pontifex_it : In questo tempo di pandemia, le Olimpiadi di Tokyo siano un segno di speranza, un segno di fratellanza universale a… - sbonaccini : Solo applausi per le parole di Vito Dell’Aquila, prima medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi di Tokyo ???? - Eurosport_IT : BIS PER ELISA! ???? Seconda medaglia di bronzo alle Olimpiadi per la nostra Longo Borghini ??????????? ???? Rio 2016 ???? T… - raspa90 : RT @repubblica: Doncic, esordio da fenomeno: 48 punti e la Slovenia piega l'Argentina - hveningkaie : RT @bpinkitaly: [260721 INFO] #KillThisLove è stata riprodotta durante le Olimpiadi a Tokyo! #BLACKPINK #???? #JISOO #?? #LISA #?? #JENN… -