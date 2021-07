Olimpiadi di Tokyo 2021, Paola Egonu scherza con le compagne di squadra dopo la vittoria: “Ecco perché sta arrivando il tifone” – Video (Di lunedì 26 luglio 2021) Scambio di battute tra Paola Egonu e dalle compagne di squadra. Nello spogliatoio le ragazze scherzano: “Non fai mai stories quando vinciamo e infatti sta arrivando un tifone”. “Siete voi che non volete mai farle”, ha replicato la giocatrice dell’Imoco di Conegliano. “Sei una bugiarda”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Scambio di battute trae dalledi. Nello spogliatoio le ragazzeno: “Non fai mai stories quando vinciamo e infatti staun”. “Siete voi che non volete mai farle”, ha replicato la giocatrice dell’Imoco di Conegliano. “Sei una bugiarda”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

