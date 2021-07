Olimpiadi: Benedetta Pilato torna in Italia, finita l’avventura a Tokyo Niente staffetta per la nuotatrice di Taranto (Di lunedì 26 luglio 2021) Benedetta Pilato torna in Italia. Domani l’abbandono del villaggio olimpico, l’avvenura di Tokyo 2020 è finita per la sedicenne nuotatrice tarantina. È stato preferito evitare l’impegno in staffetta dopo il debutto da incubo di ieri con la squalifica in batteria dei 100 rana. L'articolo Olimpiadi: Benedetta Pilato torna in Italia, finita l’avventura a Tokyo <small class="subtitle">Niente ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 26 luglio 2021)in. Domani l’abbandono del villaggio olimpico, l’avvenura di2020 èper la sedicennetarantina. È stato preferito evitare l’impegno indopo il debutto da incubo di ieri con la squalifica in batteria dei 100 rana. L'articoloin ...

Advertising

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Finita l'avventura olimpica di Benedetta Pilato ai giochi di #Tokyo2020. Per lei niente staffetta. La r… - Eurosport_IT : Benedetta Pilato saluta Tokyo ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Swimming | #Pilato - Sport_Fair : Cala il sipario su #Tokyo2020 per Benedetta #Pilato Tutto pronto per il rientro in #Italia - fenomenogabry : Olimpiadi, Nuoto: Cusinato, Franceschi, Burdisso e Carini in semi. Benedetta Pilato torna a casa - nonchalance____ : Benedetta Pilato a 16 anni: campionessa mondiale dei 50 rana alle Olimpiadi di Tokyo Io a 16 anni: faccio la ricotta #Tokyo2020 -