Olimpiadi: altre 4 medaglie per l'Italia. Nuoto da favola, Garozzo e Bacosi d'argento (Di lunedì 26 luglio 2021) Tre argenti e un bronzo per l' Italia nella terza giornata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 . Notte epica per il Nuoto Italiano che porta a casa due medaglie pesantissime: ad aprire le danze il bronzo di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Tre argenti e un bronzo per l'nella terza giornata alledi Tokyo 2020 . Notte epica per ilno che porta a casa duepesantissime: ad aprire le danze il bronzo di ...

Simonedeluca999 : @calciomercatoit E che centra questa immagine del tiro alla fune? ?? coerente con le olimpiadi…nel caso non vinca l… - ppppxey : @robbysgp84 Meglio sarebbe trasmettere le finali di altre discipline anche senza italiani #rai #Olimpiadi #GiochiOlimpici - alItayweII : minchia per vincere quei 9 ori che ci eravamo prefissati dovrebbero allungare le olimpiadi di altre due settimane - giampieffe : Ci sono state altre reference e soundtrack di anime alle Olimpiadi oggi? #tokyo2020 - leone52641 : RT @RadioRadioWeb: L'Italia porta a casa altre tre medaglie alle Olimpiadi di Tokyo! Bronzo per Martinenghi, argento nella staffetta 4x100… -