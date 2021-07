Oksana Chusovitina | che cosa ci insegna la storia dell' atleta che ha partecipato a 8 Olimpiadi

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 26 luglio 2021) Ottoconsecutive è un record, nella ginnastica un mito. È quello di, l'uzbeka di 46 anni che a Tokyo ha segnato un primato che, proprio nella ginnastica artistica, ha il sapore'incredibile. Nonostante sia stata eliminata nella prove di qualificazione al volteggio,è stata omaggiata da tutti i presenti al palazzetto Ariake: giudici, tecnici, atleti e giornalisti – in assenza come è noto di pubblico in tutte le gare olimpiche – si sono fermati per applaudire la ginnasta che haa otto diverse edizioni dei Cinque ...