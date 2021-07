Oggi 26 luglio preghiamo i Santi Giacchino e Anna, nonni di Gesù (Di lunedì 26 luglio 2021) Genitori di Maria, non ci sono pervenute notizie storiche che li riguardano, non sono mai nominati nei testi biblici canonici. Le notizie giunte fino a Oggi sono ricavate da testi apocrifi come il Protovangelo di Giacomo e il Vangelo dello pseudo-Matteo, e dalla tradizione. 26 luglio: Anna e Gioacchino, genitori della Vergine Maria In questo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 26 luglio 2021) Genitori di Maria, non ci sono pervenute notizie storiche che li riguardano, non sono mai nominati nei testi biblici canonici. Le notizie giunte fino asono ricavate da testi apocrifi come il Protovangelo di Giacomo e il Vangelo dello pseudo-Matteo, e dalla tradizione. 26e Gioacchino, genitori della Vergine Maria In questo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

