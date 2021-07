Obiettivo Sappada | gli scatti in una mostra fotografica lungo il sentiero di Santa Lucia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Obiettivo Sappada

UdineToday

È stata inaugurata nella suggestiva cornice di piazza Palù ala mostra fotografica '', realizzata dal circolo culturale fotografico 'Il Grandangolo' di Campoformido. Ideata in collaborazione con la locale Proloco, la mostra si sviluppa lungo il percorso ...E' stata inaugurata nella suggestiva cornice di piazza Palù ala mostra fotografica '', realizzata dal circolo culturale fotografico 'Il Grandangolo' di Campoformido. Ideata in collaborazione con la locale Proloco, la mostra si sviluppa lungo il percorso ciclopedonale ...Inaugurata a Sappada la mostra fotografica del circolo "Il Grandangolo" di Campoformido. In esposizione, all'aperto per tutta l'estate, 28 scatti che descrivono la cittadina dolomitica friulana ...(PerugiaToday) In Friuli Venezia Giulia sono sette le Bandiere Arancioni: Andreis, Barcis, Cividale del Friuli, Frisanco, Maniago, San Vito al Tagliamento e Sappada ... con meno di 15mila abitanti ed ...