Obbligo vaccino per Operatori Sanitari: approvata la legge in Francia (Di lunedì 26 luglio 2021) Obbligo vaccino per Operatori Sanitari: il parlamento francese ha approvato il disegno di legge che oltre a estendere l’impiego del Green pass a diverse situazioni quotidiane prevede anche la vaccinazione obbligatoria per tutti gli Operatori Sanitari. Sondaggi Tp: vaccino obbligatorio per i più giovani? Cosa pensano gli italiani Obbligo vaccino per Operatori Sanitari: il Parlamento francese ha dato il via libera. Nella notte è passato con 156 voti ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 26 luglio 2021)per: il parlamento francese ha approvato il disegno diche oltre a estendere l’impiego del Green pass a diverse situazioni quotidiane prevede anche la vaccinazione obbligatoria per tutti gli. Sondaggi Tp:obbligatorio per i più giovani? Cosa pensano gli italianiper: il Parlamento francese ha dato il via libera. Nella notte è passato con 156 voti ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Costa: 'Prevedere l'obbligo di vaccino e green pass per le badanti' #GreenPass - borghi_claudio : *POSIZIONE LEGA SU VACCINAZIONI #NoGreenPass* Salvini oggi su 'Repubblica' indica tre fasce di età: Sotto i 40 anni… - borghi_claudio : Chiunque sia minimamente onesto intellettualmente come adesso @franborgonovo a @lariadestate e prima, con un ottimo… - MarioMariomari5 : @CottarelliCPI Non voglio cadere nella questione di principio o di parte politica, ma ritengo che senza obbligo di… - Z3r0Rules : RT @ancap19: @wojak0 Notare su cosa stanno spingendo Borghi and co: niente vaccino ai minorenni. Così potranno cantare vittoria quando impo… -