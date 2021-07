Obbligo vaccinale per docenti e Ata, il governo sempre più convinto. Draghi in conferenza stampa il 6 agosto? (Di lunedì 26 luglio 2021) Il governo è al lavoro per la riapertura delle scuole a settembre. Dopo aver approvato il decreto che rende obbligatorio il green pass per una serie di attività e servizi non essenziali, il governo detta le priorità per le prossime settimane, con l'obiettivo di definire le misure prima della pausa estiva e renderle operative per la fine di agosto. I tecnici dei vari ministeri hanno cominciato a ragionare sugli interventi in base alle priorità indicate dal premier Mario Draghi, che dovrebbe tenere una conferenza stampa proprio per illustrare i nuovi provvedimenti il 5 o il 6 ... Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 luglio 2021) Ilè al lavoro per la riapertura delle scuole a settembre. Dopo aver approvato il decreto che rende obbligatorio il green pass per una serie di attività e servizi non essenziali, ildetta le priorità per le prossime settimane, con l'obiettivo di definire le misure prima della pausa estiva e renderle operative per la fine di. I tecnici dei vari ministeri hanno cominciato a ragionare sugli interventi in base alle priorità indicate dal premier Mario, che dovrebbe tenere unaproprio per illustrare i nuovi provvedimenti il 5 o il 6 ...

