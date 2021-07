Obbligo di vaccino dai 12 anni, per Abrignani (Cts) non basta: “Con il sì dell’Ema, imporlo dai 6 anni” (Di lunedì 26 luglio 2021) Obbligo di vaccino per tutti, a partire dai bambini dai 12 anni in su. E, quando arriverà il via libera delle autorità regolatorie, anche dai 6 anni in su. Ad auspicarlo è Sergio Abrignani, professore ordinario di Immunologia all’Università Statale di Milano e membro del Cts. «Sarebbe un grande atto di sanità pubblica imporre l’Obbligo a tutti dai 12 anni in su e, se dovesse arrivare l’autorizzazione dell’Ema, anche dai 6 anni», ha sostenuto. I minorenni tra le categorie ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 luglio 2021)diper tutti, a partire dai bambini dai 12in su. E, quando arriverà il via libera delle autorità regolatorie, anche dai 6in su. Ad auspicarlo è Sergio, professore ordinario di Immunologia all’Università Statale di Milano e membro del Cts. «Sarebbe un grande atto di sanità pubblica imporre l’a tutti dai 12in su e, se dovesse arrivare l’autorizzazione, anche dai 6», ha sostenuto. I minorenni tra le categorie ...

