Nuovo incarico per Pamela Villoresi Virzì Ugl | “Confidiamo sul suo nuovo impegno”

La direttrice del Teatro Biondo di Palermo, Pamela Villoresi, è stata nominata nell'Ufficio di Presidenza della Fondazione per l'Arte Teatrale P.l.a.tea, l'organismo di rappresentanza istituzionale dei teatri pubblici italiani presso gli organi di governo, le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, le associazioni sindacali. "A Pamela Villoresi complimenti per il meritato incarico – dichiara il Segretario

