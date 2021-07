Nuove attrezzature nel carcere di Sollicciano dove i detenuti svolgono attività fisica (Di lunedì 26 luglio 2021) Cyclette, macchine multifunzione e panche per il potenziamento muscolare ma anche palloni da calcio, racchette da tennis tavolo, cerchi per la ginnastica. Le palestre (maschile e femminile) allestite all’interno del carcere di Sollicciano dove i detenuti svolgono attività fisica nell’ambito del progetto Uisp “Sport in libertà” possono contare numerosi attrezzi in più. Sono quelli consegnati dall’assessore allo sport Cosimo Guccione e del garante dei detenuti Eros Cruccolini. Con loro c’erano la direttrice del carcere, Antonella Tuoni, e il ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 26 luglio 2021) Cyclette, macchine multifunzione e panche per il potenziamento muscolare ma anche palloni da calcio, racchette da tennis tavolo, cerchi per la ginnastica. Le palestre (maschile e femminile) allestite all’interno deldinell’ambito del progetto Uisp “Sport in libertà” possono contare numerosi attrezzi in più. Sono quelli consegnati dall’assessore allo sport Cosimo Guccione e del garante deiEros Cruccolini. Con loro c’erano la direttrice del, Antonella Tuoni, e il ...

