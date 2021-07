Nuova partnership in Cina per Juventus: arriva l’accordo con Skyworth (Di lunedì 26 luglio 2021) La Juventus sembra aver trovato nel continente asiatico i suoi partner migliori degli ultimi anni. arriva ora la notizia di un accordo con la società Skyworth Accordo fatto tra Juventus e la cinese Skyworth, società multinazionale che lavora nel settore Smart Home e che punta a scavarsi una sua nicchia in Europa con le smart L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 26 luglio 2021) Lasembra aver trovato nel continente asiatico i suoi partner migliori degli ultimi anni.ora la notizia di un accordo con la societàAccordo fatto trae la cinese, società multinazionale che lavora nel settore Smart Home e che punta a scavarsi una sua nicchia in Europa con le smart L'articolo proviene da Consumatore.com.

