Nuoto, Simona Quadarella: “Finalmente l’Olimpiade! Mi sono trattenuta per la finale” (Di lunedì 26 luglio 2021) Primo assaggio di Olimpiadi per Simona Quadarella. Al Tokyo Aquatics Centre la romana è scesa in acqua per le batterie dei 1500 stile libero, che consentivano l’accesso alla finalissima (in programma tra due giorni) solamente alle prime otto classificate. L’azzurra ha timbrato il quarto tempo in 15’47?34. Si fa dura la battaglia in chiave medaglia: Quadarella infatti dovrà stare attenta a diverse rivali, come la cinese Jianjiahe Wang e la statunitense Erica Sullivan. Inarrivabile invece Kathleen Ledecky, che ha timbrato il record olimpico in batteria. Le parole dell’azzurra ai microfoni della FIN: “L’idea era quella di trattenerci un po’ ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Primo assaggio di Olimpiadi per. Al Tokyo Aquatics Centre la romana è scesa in acqua per le batterie dei 1500 stile libero, che consentivano l’accesso alla finalissima (in programma tra due giorni) solamente alle prime otto classificate. L’azzurra ha timbrato il quarto tempo in 15’47?34. Si fa dura la battaglia in chiave medaglia:infatti dovrà stare attenta a diverse rivali, come la cinese Jianjiahe Wang e la statunitense Erica Sullivan. Inarrivabile invece Kathleen Ledecky, che ha timbrato il record olimpico in batteria. Le parole dell’azzurra ai microfoni della FIN: “L’idea era quella di trattenerci un po’ ...

