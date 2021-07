Nuoto pagelle Olimpiadi 26 luglio 4×100 stile e Martinenghi da urlo Federica Pellegrini sottotono

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 luglio 2021) NICOLO’9: La finale più titolata dei Giochi con al via i detentori dei sei migliori tempi all time. Sul podio c’è l’Italia con un varesino tenace, che ha saputo superare momenti difficili, un infortunio pesante, qualche finale toppata e non ha mai perso l’umiltà dei campioni veri. Condotta di gara consapevole: stavolta non si è lasciato ingolosire da Peaty e Shymanovich e ha fatto la sua gara portando a casa un bronzo dal peso specifico altissimo che riporta la rana italiana sul podio olimpico dopo il 2000 di Fioravanti e Rummolo. ALESSANDRO MIRESSI 8.5: Ti chiami Alessandro Miressi, hai vinto un Europeo e un argento continentale nei 100, sei fra i migliori al ...