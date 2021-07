Nuoto Olimpiadi Tokyo, Federico Burdisso: “Agli Europei mi sentivo meglio, atmosfera particolare” (Di lunedì 26 luglio 2021) Arriva un’altra qualificazione alle semifinali delle gare di Nuoto, con Federico Burdisso che ha iniziato le Olimpiadi di Tokyo ottenendo un terzo posto nella batteria dei 200 metri farfalla, completando in 1:55.14, in terza posizione, ma sorprendendo non poco nella prima parte. “Ho avuto passaggi discreti, ho fatto un po’ di fatica – ha dichiarato l’azzurro ai microfoni della Rai – Mi ricordo le sensazioni degli ultimi Europei, lì mi sentivo un po’ meglio. Vediamo se domattina riuscirò a recuperare e fare qualcosina in più”. Alle sue prime ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Arriva un’altra qualificazione alle semifinali delle gare di, conche ha iniziato lediottenendo un terzo posto nella batteria dei 200 metri farfalla, completando in 1:55.14, in terza posizione, ma sorprendendo non poco nella prima parte. “Ho avuto passaggi discreti, ho fatto un po’ di fatica – ha dichiarato l’azzurro ai microfoni della Rai – Mi ricordo le sensazioni degli ultimi, lì miun po’. Vediamo se domattina riuscirò a recuperare e fare qualcosina in più”. Alle sue prime ...

